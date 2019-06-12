Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыРИА Новости вчера в 23:12
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
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с чего всё началось
«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране», – сказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина», имея в виду, что жители России якобы «развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины».Взгляд.рувчера в 23:41
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