Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыРИА Новости вчера в 23:12

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
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с чего всё началось
«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране», – сказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина
», имея в виду, что жители России якобы «развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины».
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Украинский политический деятель, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины. Член коллегии Министерства внутренних дел Украины. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
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