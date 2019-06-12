В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыРИА Новости вчера в 23:12

с чего всё началось

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.

Футбол Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины В Турине сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Хоккей Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945» Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах 3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косово югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.

Политика Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.

Экономика Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.

Общество ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова» Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Политика Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Армия и оружие Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.

Политика Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Происшествия У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова во время работы «Кинотавра» столкнулась на фестивале с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Шоу-бизнес L’One ушел из Black Star со скандалом Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.