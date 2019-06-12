Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыРИА Новости вчера в 23:12
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
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Космос
В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей
Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекратили
Решение принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления, заявил глава ведомства.
Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие
ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры
В непризнанной ДНР пока не прокомментировали эту информацию.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался
Согласно информации источника, "Ювентус" настолько хотел видеть Хосепа Гвардиолу у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год.
Обновлено в 04:07
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле
Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла в результате пожара под Нижним Тагилом.
Обновлено в 04:22
Футбол
Василий Герелло стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назначил оперного певца Василия Герелло послом от Санкт-Петербурга на чемпионат Европы.
Обновлено в 05:38
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Политика
Климкин назвал «глупостью» скорое вступление Украины в ЕС
Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Политика
Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»
Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций».
Обновлено в 05:38
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Единоборства
Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с Макгрегором
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что в будущем может вновь встретиться в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено вчера в 05:01
Авто
Китайский аналог Toyota Proace оценили в 800 тысяч рублей
Габариты и характеристики китайского минивэна сопоставимы с Toyota Proace, на базе которого построены Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller: длина G50 составляет 4 750 мм, ширина - 1 800 мм, высота - 1 720 мм, расстояние между осями - 2 800 мм.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Авто
В России стартовали продажи Lada Granta Cross
Сегодня стартовали официальные продажи кросс-модификации универсала Lada Granta, одним из главных преимуществ которого является увеличенный до 198 мм дорожный просвет.
Обновлено в 01:20
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу
Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Общество
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Обновлено в 05:04
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Футбол
Батистута может вернуться в «Фиорентину»
"Фиорентина" предложила легендарному нападающему Габриэлю Батистуте вернуться в клуб.
Обновлено вчера в 20:55