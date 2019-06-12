В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыРИА Новости вчера в 23:12

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Космос В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.

Происшествия Уголовное дело Ивана Голунова прекратили Решение принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления, заявил глава ведомства.

Футбол «Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался Согласно информации источника, "Ювентус" настолько хотел видеть Хосепа Гвардиолу у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Происшествия Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла в результате пожара под Нижним Тагилом.

Футбол Василий Герелло стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020 Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назначил оперного певца Василия Герелло послом от Санкт-Петербурга на чемпионат Европы.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Политика Климкин назвал «глупостью» скорое вступление Украины в ЕС Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении.

Происшествия В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций» Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций».

Единоборства Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с Макгрегором Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что в будущем может вновь встретиться в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором.

Экономика В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Авто Китайский аналог Toyota Proace оценили в 800 тысяч рублей Габариты и характеристики китайского минивэна сопоставимы с Toyota Proace, на базе которого построены Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller: длина G50 составляет 4 750 мм, ширина - 1 800 мм, высота - 1 720 мм, расстояние между осями - 2 800 мм.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Политика Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.

Авто В России стартовали продажи Lada Granta Cross Сегодня стартовали официальные продажи кросс-модификации универсала Lada Granta, одним из главных преимуществ которого является увеличенный до 198 мм дорожный просвет.

Игры Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.

Общество Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.