Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентомРИА Новости 17:30
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Гаджеты
Стало известно, когда выйдет смартфон-браслет Nubia Alpha
Уникальный браслет, обладающий возможностями смартфона, выйдет 8 апреля на основных платформах электронных продаж.
Обновлено в 16:28
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено в 14:20
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля
Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".
Обновлено в 19:32
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
Санкт-петербургский СКА в третьем матче полуфинальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским ЦСКА.
Обновлено в 15:55
Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
Баскетбол
УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 19:09
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Транспорт
Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления
Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55
Политика
В штабе Зеленского сообщили, что он готов к переговорам с Путиным и Трампом
В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%
По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено в 08:30
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Спорт
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой
Обновлено в 10:33
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34