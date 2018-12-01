Политика
В Раде предложили запретить въезд на Украину российским женщинам
В Раде предложили запретить въезд на Украину российским женщинамГазета.Ru19:54
Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину женщинам с российским гражданством. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, ограничение на въезд на Украину исключительно для мужчин является бессмысленным.
Газета.Ru19:54
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Политика
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AP: контингент войск США на границе с Мексикой будет сокращен
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Ранее Шульгин заявил, что США, по сути, потворствуют химическому терроризму, поддерживая действующие на территории САР экстремистские группировки.
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СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры
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