Политика
В Раде предложили возможный срок инаугурации ЗеленскогоЭкономика сегодня 10:55
В Верховной раде Украины предложили возможную дату для инаугурации Владимира Зеленского. Депутат от фракции Порошенко Александр Сугоняко зарегистрировал проект постановления о принесении присяги 1 июня. Соответствующие данные приводятся на сайте украинского парламента.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Обновлено в 20:19
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Здоровье
Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите
Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете США
Обновлено вчера в 08:42
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено в 14:59
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Ливень, гроза и усиление ветра до 13–18 м/с ожидаются в Москве с 16:00, говорится в сообщении московского управления МЧС РФ.
Обновлено в 09:39
Общество
В МВД анонсировали ужесточение требований к производителям автобусов
Ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года, комплексный план по стандартизации уже подготовлен, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 20:09
Энергетика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Политика
В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР
"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
Обновлено в 10:26
Здоровье
Тобольские травматологи инновационно лечат плечевой сустав
Травматологи из Тобольска в Областной больнице № 3 выучили новый способ лечения плечевого сустава.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Общество
Путину заявили о коррупции при госзаказе проекта нижегородского низконапорного гидроузла
Общественная организация «СТОПкартель» направила обращение на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой распорядиться о проверке законности заключения контракта по разработке проектно-сметной документации строительства нижегородского низконапорного гидроузла.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой
Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.
Обновлено в 10:05
Футбол
MLS оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию
Дисциплинарный комитет Высшей футбольной лиги (MLS) оштрафовал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за симуляцию.
Обновлено в 16:21
Баскетбол
Тони Паркер не принял решения о завершении карьеры
Разыгрывающий защитник "Шарлотт" Тони Паркер признался, что пока не принял решения о завершении карьеры.
Обновлено в 20:10
Происшествия
На газовой заправке в Чечне прогремел взрыв
На окраине Ножай-Юрта в Чечне произошел пожар на газовой заправке. Из-за возгорания произошел взрыв одной из цистерн с газом.
Обновлено в 17:16
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13