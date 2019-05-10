Политика

В Раде предложили возможный срок инаугурации ЗеленскогоЭкономика сегодня 10:55

В Верховной раде Украины предложили возможную дату для инаугурации Владимира Зеленского. Депутат от фракции Порошенко Александр Сугоняко зарегистрировал проект постановления о принесении присяги 1 июня. Соответствующие данные приводятся на сайте украинского парламента.
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Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня

РБК12:40

Депутат Рады предложил перенести инаугурацию Зеленского на 1 июня

Телеканал 360°11:04

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Московский Комсомолец10:34

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RT на русском10:41

Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко

Газета.Ru10:37

Инаугурацию Зеленского могут перенести на июнь

News.ru10:47

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня

ТАСС09:05
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
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