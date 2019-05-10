В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июняТАСС 09:05

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гаджеты Прототипы смартфона-слайдера Asus ZenFone 6 показали в Сети У второго блогера в распоряжении оказался иной прототип того же смартфона.

Происшествия Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Космос NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.

Армия и оружие Кедми объяснил, почему считает Россию самой неуязвимой страной в мире Израильский военный и политический эксперт Яков Кедми заявил, что Россия является самой неуязвимой страной в мире со стратегической точки зрения.

Политика В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.

Политика Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.

Футбол Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.

Политика Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Путешествия Определены десять самых популярных стран для отдыха летом В десятку самых популярных стран попали также Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.

Происшествия В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ Служба безопасности столичного аэропорта Домодедово обнаружила у трансферного пассажира, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны без взрывателя, он был снят с рейса, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Домодедово.

Политика Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Политика Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".

Футбол «Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги "Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.

Футбол Курбан Бердыев: «В начале матча дали фору „Локомотиву“» Можно сказать, дали фору сопернику в начале матча. Из позитивного отмечу, что команда неплохо действовала в меньшинстве.

Общество Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.

Политика Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Футбол Динамо — Ростов 0:0 В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.

Шоу-бизнес Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.

Происшествия Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.