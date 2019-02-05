В Раде предложили списать долги украинцев за коммунальные услугиRT на русском 20:00

Депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» предложили принять закон, предполагающий списание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года.

В Раде предложили списать долги украинцев за коммунальные услуги

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