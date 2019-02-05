Энергетика
В Раде предложили списать долги украинцев за коммунальные услугиRT на русском 20:00
Депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» предложили принять закон, предполагающий списание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Общество
На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет
Республиканец Ричард Криган предложил запретить продажу сигарет лицам младше ста лет.
Обновлено в 20:32
Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено в 14:34
Общество
Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками воды
Необходимостью регулярно проводить проверку счетчиков воды активно пользуются мошенники.
Обновлено в 19:53
Транспорт
Восстановлено движение по Липецкой улице в Москве
Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.
Обновлено в 11:07
Авто
Российский УАЗ «Хантер» снялся в рекламном ролике в Мексике из-за своей брутальности
Обновлено в 21:38
Происшествия
В США у торгового центра прогремел взрыв, есть погибший
Взрыв прогремел у торгового комплекса в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), сообщает городское управление полиции в Twitter.
Обновлено в 21:44
Авто
KIA представит в апреле новый компактный кроссовер
Компания KIA представит в апреле на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер.
Обновлено в 12:16
Экономика
Центробанк запустил робота по поиску финансовых пирамид
Обнаружением нелегальных финаносвых пирамид в интернете занимается робот, запущенный Центробанком во второй половине 2018 года.
Обновлено в 21:32
Политика
Прокуратура Нью-Йорка проверит расходы на инаугурацию Трампа
В декабре прошлого года американская газета The Wall Street Journal, сообщала, что прокуратура Нью-Йорка организовала проверку по факту возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа.
Обновлено в 19:46
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд
Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.
Обновлено в 14:43
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 06:55
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция защиты
Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено в 15:30
Общество
Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве
Режиссер и ведущий Никита Михалков резко высказался в адрес участниц одного юмористического шоу.
Обновлено в 19:06
Космос
Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете
Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях
Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Политика
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ
По словам официального представителя министерства иностранных дел России РФ Марии Захаровой, Макрон назвал участников акции "желтые жилеты" "придурками" и обвинил российские СМИ, в частности телеканал RT и Sputnik, в пропагандизме.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для ракет США
Четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, за счет своего географического положения станут идеальным местом для размещения американских ракет, пишет издание Japan Business Press.
Обновлено в 20:08
Общество
Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее
Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
Обновлено в 07:25
Культура
В Сочи появилось граффити с Децлом
Обновлено в 14:10
Транспорт
«Уральские авиалинии» временно ограничат питание пассажиров на борту
В рейсе длительностью от двух до четырех часов пассажирам исключены сок и газированная вода, горячее питание будет заменено на холодное.
Обновлено в 08:49
Общество
В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин
Как пояснил депутат, в существующем трудовом законодательстве предусмотрены дополнительные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.
Обновлено в 19:11
Происшествия
В Малайзии задержали жонглировавших ребенком россиян
Обновлено в 07:09
Технологии
Нейросетевой процессор для управления беспилотниками создали в России
Российские специалисты создали первый отечественный нейросетевой процессор NCore.
Обновлено в 21:25
Общество
Oxxxymiron выложил переписку с Децлом
Хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) опубликовал в Twitter переписку с рэпером Децлом (Кирилл Толмацкий), который 3 февраля умер от остановки сердца.
Обновлено в 15:53