Политика
В Раде предложили «сменить идеологию» для завершения конфликта в ДонбассеRT на русском 00:34
Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо сменить существующую в стране «идеологию». Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».
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Нужно выбирать другую идеологию, ту идеологию, которая вернет индустриализацию в страну, людей, отрасли, сделает Украину сильной.
— Евгений Мураев, украинский политикГазета.Ru 04:02
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