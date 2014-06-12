В Раде предложили «сменить идеологию» для завершения конфликта в ДонбассеRT на русском 00:34

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо сменить существующую в стране «идеологию». Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

В Раде предложили «сменить идеологию» для завершения конфликта в Донбассе

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