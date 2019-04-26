Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре МосквыRT на русском вчера в 21:48
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
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Киевские власти решили раздавать украинское гражданство москвичам: «Месть за паспорта»
Московский Комсомолец00:30
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