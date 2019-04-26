Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре МосквыRT на русском вчера в 21:48

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Киевские власти решили раздавать украинское гражданство москвичам: «месть за паспорта»

Московский Комсомолец00:30

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

RT на русскомвчера в 21:48

«Это не шутки»: украинские паспорта предложили раздавать в Тюмени

РЕН ТВвчера в 20:42

В раде предложили выдавать украинские паспорта жителям Тюмени и Кубани

Известиявчера в 21:42

Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Газета.Ruвчера в 20:36

Украинские паспорта предложили выдавать в Тюмени и на Кубани

News.ruвчера в 20:35

На Украине нашли способ «отомстить» России за паспорта на Донбассе

РИА Новостивчера в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:38
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку

В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Трамп выступил за отказ от ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Политика

Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов

На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено 24 апреля в 09:01
Энергетика

«Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.
Обновлено вчера в 19:47
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Политика

Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Здоровье

Санитарная авиация доставила пациента в Островскую больницу

В Псковской области борт санитарной авиации перевез пациента в Островскую межрайонную больницу.
Обновлено в 03:25
Путешествия

Чартеры из России в Египет возобновят осенью

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, когда после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 02:53
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Спорт

Калининградский «Локомотив» уступил московскому «Динамо»

Увы, в первом противостоянии наша команда уступила со счётом 0:3, второй матч «золотой» серии уже завтра.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Кино

Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ

Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Баскетбол

Скончался восьмикратный чемпион НБА Хавличек

Обновлено в 02:59
Футбол

Тони Шунич: «Мы должны добиваться положительного результата в игре с „Ахматом“»

Защитник «Динамо» Тони Шунич считает, что его команда должна играть на победу в матче 26-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».
Обновлено в 01:37
Музыка

Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына

Обновлено в 02:43
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Футбол

Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником

Обновлено вчера в 13:49
Кино

Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика

Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа

Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Юрьевич Рыбчинский
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное