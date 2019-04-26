Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре МосквыRT на русском вчера в 21:48
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Киевские власти решили раздавать украинское гражданство москвичам: «месть за паспорта»
Московский Комсомолец00:30
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку
В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Трамп выступил за отказ от ядерного оружия
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено 24 апреля в 09:01
Энергетика
«Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.
Обновлено вчера в 19:47
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Политика
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Санитарная авиация доставила пациента в Островскую больницу
В Псковской области борт санитарной авиации перевез пациента в Островскую межрайонную больницу.
Обновлено в 03:25
Путешествия
Чартеры из России в Египет возобновят осенью
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, когда после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 02:53
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Спорт
Калининградский «Локомотив» уступил московскому «Динамо»
Увы, в первом противостоянии наша команда уступила со счётом 0:3, второй матч «золотой» серии уже завтра.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Кино
Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ
Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Баскетбол
Скончался восьмикратный чемпион НБА Хавличек
Обновлено в 02:59
Футбол
Тони Шунич: «Мы должны добиваться положительного результата в игре с „Ахматом“»
Защитник «Динамо» Тони Шунич считает, что его команда должна играть на победу в матче 26-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».
Обновлено в 01:37
Музыка
Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына
Обновлено в 02:43
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика
Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08