В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре МосквыRT на русском вчера в 21:48

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Музыка Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.

Общество Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.

Политика Трамп выступил за отказ от ядерного оружия Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.

Политика Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Энергетика «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Политика Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.

Здоровье Санитарная авиация доставила пациента в Островскую больницу В Псковской области борт санитарной авиации перевез пациента в Островскую межрайонную больницу.

Путешествия Чартеры из России в Египет возобновят осенью Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, когда после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа».

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Спорт Калининградский «Локомотив» уступил московскому «Динамо» Увы, в первом противостоянии наша команда уступила со счётом 0:3, второй матч «золотой» серии уже завтра.

Происшествия В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Футбол Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак» В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.

Экономика ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк» Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).

Кино Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.

Футбол Тони Шунич: «Мы должны добиваться положительного результата в игре с „Ахматом“» Защитник «Динамо» Тони Шунич считает, что его команда должна играть на победу в матче 26-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

Политика В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.

Кино Стали известны гонорары актеров из «Мстителей» Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».

Общество В России депутаты хотят перенести начало учебного года В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.

Политика Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.