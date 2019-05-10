Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июняТАСС 09:05
Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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