Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июняТАСС 09:05

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня

РБК12:40

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Московский Комсомолец10:34

Инаугурацию Зеленского могут перенести на июнь

News.ru10:47

В партии Порошенко предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня

RT на русском10:41

Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко

Газета.Ru10:37

Депутат Рады предложил перенести инаугурацию Зеленского на 1 июня

Телеканал 360°11:04

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня

ТАСС09:05
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Политика

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