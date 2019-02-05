Энергетика
В Раде предложили простить украинцам миллиардные долги за ЖКХГазета.Ru 16:40
Депутаты Верховной рады Украины, члены "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталья Королевская, Юрий Бойко и Вадим Рабинович, опубликовали законопроект, который предусматривает списание долгов жителей страны за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).
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Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Названа предварительная причина пожара на Никитском бульваре
Причиной возгорания в доме на Никитском бульваре в центре Москвы стало тление проводки.
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Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за крупную растрату
Бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича объявили в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 18:05
Авто
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях
Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция защиты
Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено в 15:30
Кино
Умерла грузинская актриса Гуранда Габуния
Обновлено в 18:15
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Общество
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Самые угоняемые модели в Москве в 2018 году За прошедшие 12 месяцев в России было угнано более 28,6 тысяч автомобилей, что на 21 процент меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:21
Общество
Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее
Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
Обновлено в 07:25
Авто
Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей
Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Общество
Oxxxymiron выложил переписку с Децлом
Обновлено в 15:53
Музыка
Вдова Децла рассказала о выходе посмертного клипа рэпера
Вдова Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, Юлия Толмацкая рассказала о выходе посмертного клипа рэпера.
Обновлено в 18:19
Космос
Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете
Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Происшествия
У торгового центра в штате Нью-Мексико произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник около торгового центра Coors and Central в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Канаде три человека стали жертвами схода поезда с рельсов
В Канаде три человека стали жертвами схода товарного поезда с рельсов. Об этом 4 февраля сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 17:34
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено в 13:01
Происшествия
У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей
Обновлено в 00:59
Спорт
Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе
Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
Обновлено в 16:23
Авто
На Украине перестали продаваться «запорожцы»
На Украине в январе 2019 года не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей марки ЗАЗ.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено в 14:46
Общество
CNN: на Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет
Легислатура (законодательное собрание штата) Гавайев внесла законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено в 15:52