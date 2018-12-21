Политика
Рада просит Порошенко объявить войну России
Рада просит Порошенко объявить войну РоссииВести.Ru10:25
В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией. Автор документа — депутат Виталий Куприй. В обращении предлагается объявить войну, разорвать дипотношения, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией.
Вести.Ru10:25
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с чего всё началось
«Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией» зарегистрирован на сайте украинского парламента 21 декабря.RT на русском08:42
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