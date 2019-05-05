Политика

В Раде предложили обезлюдить ДонбассПолитРоссия вчера в 12:28

«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко. Представитель Рады добавил, что жители Донбасса, которые не захотят принимать предложение Украины, будут считаться сепаратистами.
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