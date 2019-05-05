Политика
В Раде предложили обезлюдить ДонбассПолитРоссия вчера в 12:28
«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко. Представитель Рады добавил, что жители Донбасса, которые не захотят принимать предложение Украины, будут считаться сепаратистами.
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Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Происшествия
«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео
«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
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Футбол
«Реал» определился с будущим Бэйла в клубе
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский привлек раввинов к диалогу с Донбассом
Украинские раввины могут поспособствовать диалогу Киева с жителями неподконтрольных районов Донбасса.
Обновлено в 09:35
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:51
Политика
США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике
Вашингтон встревожился «претензиями» России на международные воды в Арктике, сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Наука
Видеоблогер научил робота-пылесоса кричать и материться
Обновлено в 09:25
Космос
Британские СМИ обнаружили признаки грядущего апокалипсиса, предсказанного в Библии
«Американский проповедник из штата Индиана утверждает, что космос посылает четкие сигналы о грядущем конце света», – пишут британские журналисты.
Обновлено в 13:07
Гаджеты
Huawei воюет с Samsung в торговых центрах
В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.
Обновлено в 08:14
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ
Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Общество
Более 300 кошек нашли в канадской квартире
Обновлено в 13:09
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дибалу
Как сообщает Calcio Mercato, заполучить Дибалу в летнее трансферное окно рассчитывает "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:44
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Политика
Кремль положительно оценил работу Бабича в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль доволен работой Михаила Бабича на посту посла РФ в Белоруссии.
Обновлено в 09:29
Хоккей
Михеев подписал контракт новичка с «Торонто»
Обновлено в 12:15
Политика
В России создадут единый реестр населения
В России в будущем появится единый реестр населения, работа над ним уже ведется.
Обновлено в 10:59
Экономика
Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%
Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.
Обновлено в 04:16
Здоровье
На Украине новая волна эпидемии кори — умер 12-летний ребенок
На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не была привита из-за противопоказаний к вакцине.
Обновлено в 11:56