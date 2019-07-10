с чего всё началось

В документ хотят внести новую статью, предусматривающую наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и Донбасса. Как сказано в инициативе, умышленное непризнание территорий будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с возможной конфискацией имущества.

В Раде предлагают сажать в тюрьму за непризнание Крыма украинским

Политика Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.

Экономика Госдума в I чтении совершенствует налоговое законодательство Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование налогового законодательства.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Авто Представили бронированную версию Audi RS7 Как сообщают в AddArmor, представленный Audi RS7 является самым быстрым бронированным автомобилем в мире.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Происшествия СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.

Политика Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.

Армия и оружие Зеленский поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе "Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Политика Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.

Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Футбол «Барселона» считает, что Неймар подешевел «Барселона» не собирается предлагать за трансфер форварда ПСЖ Неймара 222 млн евро.

Авто Министр экономразвития России поедет из Москвы в Тольятти на Lada XRay Министр экономического развития России Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти, где базируется АвтоВАЗ, за рулем автомобиля Lada XRay.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Происшествия В Ярославле суд оправдал директора интерната, где дети пили мочу Мировой суд Ленинского района Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларису Шельбах.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП в Ленобласти, один из них погиб По данным регионального УГИБДД, в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, одна из пострадавших женщин скончалась.

Политика Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа» По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.

Происшествия Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.

Политика Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, который проходит в честь Дня независимости страны, 24 августа.

Происшествия Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.