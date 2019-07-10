Политика
В Раде предлагают сажать в тюрьму за непризнание Крыма украинскимФедералПресс 04:28
В документ хотят внести новую статью, предусматривающую наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и Донбасса. Как сказано в инициативе, умышленное непризнание территорий будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с возможной конфискацией имущества.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу авторы, среди которых не только Парубий, но и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова, отмечают, что считают важным увеличить перечень преступлений, подходящих под эту статью.Утро.ru05:56
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В Раде предложили давать от 3 до 5 лет за «непризнание Крыма украинским»
РИА Новости Крым08 июля в 06:43
В Раде предложили сделать уголовным преступлением признание Крыма российским
Крымская газета08 июля в 07:50
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
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