Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в РадуМосковский Комсомолец 04:41
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями. Инициативу зарегистрировали в парламенте.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
В пояснительной записке к документу авторы, среди которых не только Парубий, но и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова, отмечают, что считают важным увеличить перечень преступлений, подходящих под эту статью.Утро.ru05:56
Подробнее о событии
Показать все источники
В Раде предложили сделать уголовным преступлением признание Крыма российским
Крымская газета08 июля в 07:50
В Раде предложили давать от 3 до 5 лет за «непризнание Крыма украинским»
РИА Новости Крым08 июля в 06:43
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Общество
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 07:54
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Культура
Ольга Бузова примет участие в телешоу «Форт Боярд»
Телеведущая Ольга Бузова примет участие в новом сезоне культовой игры «Форт Боярд».
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Дочь Винокура морила себя голодом ради карьеры и подорвала здоровье
Анастасия Винокур служит в Большом театре много лет. 33-летнюю знаменитость часто спрашивают, стоит ли отдавать ребенка в балет.
Обновлено в 08:12
Политика
Медведев провел переговоры с Медведчуком и Бойко
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры в Москве с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и с сопредседателями этой партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:45
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о практике для студентов
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании практической подготовки студентов.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Три человека пострадали в результате урагана в Перми
В результате ЧП пострадали три человека.
Обновлено в 07:37
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Общество
В детских лагерях нашли более 28 тонн небезопасных продуктов
В Роспотребнадзоре заявили, что обнаружили в детских оздоровительных лагерях свыше 28,5 тонн небезопасной пищевой продукции.
Обновлено в 01:59
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 09:05
Политика
«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России
Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин призвал увеличить темпы роста экономики
Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации ТВ-пространства людьми с пророссийскими взглядами.
Обновлено в 09:32
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Политика
Путин раскритиковал ростовские ветропарки, которыми хвастался Голубев
Путин раскритиковал «ветряки» Василия Голубева, которыми губернатор хочет снабдить всю Ростовскую область.
Обновлено в 08:49
Общество
Совфед одобрил законопроект об упрощении подтверждения инвалидности
Совет Федерации поддержал закон, который позволит подтверждать инвалидность в электронном виде без традиционных бумажных документов.
Обновлено в 08:13
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Switch Lite
На новой консоли можно будет запустить все игры на Nintendo Switch, поддерживающие портативный режим, однако использование некоторых игр будет ограничено.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.
Обновлено в 07:44
Футбол
В РФС рассмотрели факты задержания болельщиков «Локомотива» в Самаре
На заседании были рассмотрены факты задержания болельщиков "Локомотива" в Самаре при проведении финального матча Кубка.
Обновлено в 09:50
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51