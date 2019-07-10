с чего всё началось

Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями. Инициативу зарегистрировали в парламенте.

Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду

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