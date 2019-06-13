Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофойLenta.ru вчера в 22:33
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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Депутат Рады Рабинович заявил, что Зеленский ведет Украину к катастрофе
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