В Раде правление Зеленского назвали катастрофойLenta.ru вчера в 22:33

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Армия и оружие Главком ВСУ поставил три вопроса об «Иловайском котле» Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что украинская общественность однобоко относится к последствиям боев за Иловайск в 2014 году, в ходе которых украинские силовики понесли крупные потери.

Происшествия Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.

Политика Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.

Экономика Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14% Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.

Происшествия При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.

Политика Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.

Происшествия Мамаев назвал судебное заседание позором Во время заседания игрок "Краснодара" выступил с обращение к судье, в котором назвал позором судебный процесс.

Экономика Банки придумали новую причину для блокировки счетов Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".

Происшествия Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Футбол «МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Происшествия Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.

Общество Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.

Политика Генштаб ВСУ отказался от прохода через Керченский пролив В ближайшее время украинские военные корабли не будут пытаться пройти через Керченский полив, заявил глава генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Общество Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Происшествия В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.

Происшествия Неизвестные ограбили банк на юге Москвы Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Технологии Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.

Кино Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл» В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.

Экономика Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.

Культура «Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль» «Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.