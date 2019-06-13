Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофойLenta.ru вчера в 22:33
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено вчера в 09:10
Интернет
Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google
Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google.
Обновлено в 01:20
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин рассказал о деградации отношений России и США
Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
В Японии автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей. Авария произошла в городе Нисиномия префектуры Хёго.
Обновлено в 01:27
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
16-летний подросток утонул в реке Кондоме в Новокузнецке
Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в реке в Новокузнецке Кемеровской области.
Обновлено в 00:37
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
США могут вернуть в Мексику около 50 тыс. мигрантов
Отмечается, что за последние недели в самой Мексике было зарегистрировано рекордное число запросов на предоставление убежища Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что США могут вернуть на территорию страны около 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих получить убежище, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил 2-летнюю девочку
Обновлено вчера в 23:45
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек
По меньшей мере 513 человек были задержаны на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
На съемках сериала «САШАТАНЯ» Рубцова предстала в купальнике
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой
Обновлено вчера в 23:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Обновлено вчера в 12:16
Здоровье
Названы привычки, которые могут вызвать рак
Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43