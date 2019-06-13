Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофойLenta.ru вчера в 22:33

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Депутат Рады назвал Зеленского настоящей катастрофой

Комсомольская правда00:22

В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Lenta.ruвчера в 22:33

Депутат Рады заявил, что Зеленский ведёт Украину к катастрофе

Life.ruвчера в 22:06

В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

Известиявчера в 22:10

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады

Газета.Ruвчера в 21:57

Нельзя распустить Раду и не арестовать узурпатора Парубия – депутат Украины

REGNUMвчера в 21:37

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады

РИА Новостивчера в 21:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено вчера в 09:10
Интернет

Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google

Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google.
Обновлено в 01:20
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 23:52
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Политика

Путин рассказал о деградации отношений России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей. Авария произошла в городе Нисиномия префектуры Хёго.
Обновлено в 01:27
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

Мужчина подрался с медведицей из-за собаки

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

16-летний подросток утонул в реке Кондоме в Новокузнецке

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в реке в Новокузнецке Кемеровской области.
Обновлено в 00:37
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Общество

Документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы

Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика

США могут вернуть в Мексику около 50 тыс. мигрантов

Отмечается, что за последние недели в самой Мексике было зарегистрировано рекордное число запросов на предоставление убежища Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что США могут вернуть на территорию страны около 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих получить убежище, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил 2-летнюю девочку

Обновлено вчера в 23:45
Космос

Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек

По меньшей мере 513 человек были задержаны на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

На съемках сериала «САШАТАНЯ» Рубцова предстала в купальнике

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой

Обновлено вчера в 23:12
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено вчера в 12:16
Здоровье

Названы привычки, которые могут вызвать рак

Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное