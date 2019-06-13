Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофойLenta.ru вчера в 22:33
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».Lenta.ruвчера в 22:33
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Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Овечкин станцевал под Бузову на ее концерте в Турции
Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Овечкиной и баскетболистом Виталием Фридзоном побывал на концерте в турецком Белеке, на котором выступала, в частности, Ольга Бузова.
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Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Армия и оружие
Россия начала придумывать атомный авианосец
Министерство обороны России начало формировать тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомный авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Приказа «не стрелять в ответ» не было, — глава Генштаба ВСУ
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Обновлено в 04:33
Общество
ФАС не обнаружила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт в июне-августе.
Обновлено в 04:39
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
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Минздрав не доказал безопасность электронных сигарет
Сотрудники Минздрава России не доказали безопасность электронных сигарет, поэтому настаивают на приравнивании вейпов к обычной табачной продукции.
Обновлено вчера в 11:07
Интернет
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«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
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Ханни может перейти из «Спартака» в «Нант»
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни может вернуться в "Нант".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
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Обновлено вчера в 11:30
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WhatsApp намерен принять меры против нарушителей правил пользования мессенджером.
Обновлено вчера в 04:48
Общество
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Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
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Экономика
Губернатор открыл крупный молочный комплекс в Новосибирской области
Участие в официальном открытии предприятия принял глава региона Андрей Травников, который отметил, что правительство области участвует и помогает в реализации различных проектов на территории района.
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Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
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В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
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Армия и оружие
В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня
Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
Обновлено вчера в 15:05