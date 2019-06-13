В Раде правление Зеленского назвали катастрофойLenta.ru вчера в 22:33

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Происшествия Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Шоу-бизнес Дочь Алсу сняла свой дебютный клип По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.

Происшествия В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.

Происшествия Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Овечкин станцевал под Бузову на ее концерте в Турции Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Овечкиной и баскетболистом Виталием Фридзоном побывал на концерте в турецком Белеке, на котором выступала, в частности, Ольга Бузова.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Происшествия Врач футбольного «Енисея» спасла пассажирку на борту самолета Врач женского футбольного клуба "Енисей" Лилия Сергеева спасла жизнь пассажирке самолета, который выполнял рейс Москва – Красноярск.

Спорт Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что и его клиент, и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправки в колонию общего режима.

Армия и оружие Россия начала придумывать атомный авианосец Министерство обороны России начало формировать тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомный авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Общество ФАС не обнаружила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт Федеральная антимонопольная служба не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт в июне-августе.

Хоккей Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз» Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.

Здоровье Минздрав не доказал безопасность электронных сигарет Сотрудники Минздрава России не доказали безопасность электронных сигарет, поэтому настаивают на приравнивании вейпов к обычной табачной продукции.

Интернет Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского» «В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».

Происшествия Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Технологии WhatsApp пригрозил судом недобросовестным пользователям WhatsApp намерен принять меры против нарушителей правил пользования мессенджером.

Общество Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.

Экономика Губернатор открыл крупный молочный комплекс в Новосибирской области Участие в официальном открытии предприятия принял глава региона Андрей Травников, который отметил, что правительство области участвует и помогает в реализации различных проектов на территории района.

Политика В Госдуме предложили вернуть лицензирование ветеринарных клиник По словам депутата, из-за отсутствия лицензирования получили распространение живодерские операции, которые по своей сути являются нанесением увечий животным: это удаление фаланг пальцев и подрезание или удивление голосовых связок, а также татуирование животных.

Армия и оружие Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света» Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.

Культура В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль» Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".