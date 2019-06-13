Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофойLenta.ru вчера в 22:33

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире
 телеканала «112 Украина».
Lenta.ruвчера в 22:33

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В Раде признали «катастрофой» правление Зеленского

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Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады

РИА Новостивчера в 21:03
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
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