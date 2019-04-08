В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕРИА Новости 11:00

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

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