Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕРИА Новости 11:00
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В Верховной раде рассказали о конфликте немецких и украинских парламентариев в ПАСЕ
Комсомольская правда11:26
Украинская делегация в ПАСЕ разозлила коллег из Германии антироссийской риторикой
Rambler News Service11:21
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
Обновлено в 07:00
Политика
Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Общество
В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви
Обновлено в 00:42
Общество
Минпросвещения предложило с 13 лет тестировать всех детей на наркотики
Минобразования ранее уже выдвигало предложения о проведении ежегодного тестирования школьников на наркотики, однако на тот момент точный возраст начала тестов не был определен.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности
Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности Появление певицы на публике спровоцировала слухи о пополнении в семье певицы.
Обновлено в 06:11
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Оренбург» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:00
Политика
В конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.
Обновлено в 07:29
Спорт
Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований
Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
Обновлено в 07:50
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Культура
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибший при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Наука
Ученые выяснили, как сахар влияет на настроение
Ученые выяснили, что потребление сахара практически не влияет на настроение, независимо от того, сколько его потребляется, также это может сделать людей менее внимательными и более уставшими.
Обновлено 05 апреля в 16:43
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Обновлено в 05:32
Наука
В море выходят беспилотные корабли
Уже в этом году планируется спустить на воду первое беспилотное грузовое судно.
Обновлено в 08:00
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Политика
США внесут КСИР в список террористических организаций
Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 10:29
Футбол
Болельщики «Арсенала» признали Левашова лучшим игроком в марте
В официальной группе «Арсенала» в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование за звание лучшего игрока месяца.
Обновлено в 08:24