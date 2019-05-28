В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для УкраиныФАН вчера в 19:02

с чего всё началось

Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады. Как сообщает NewsOne, к сегодняшнему дню стоимость газа в Европе значительно снизилась. Однако это не сказалось на Украине.

В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины

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Футбол Экс-игрока «Реала» заподозрили в организации договорных матчей Испанская полиция задержала нескольких футболистов по подозрению в организации договорных матчей.

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Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.