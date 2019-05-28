В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для УкраиныФАН вчера в 19:02

с чего всё началось

Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады. Как сообщает NewsOne, к сегодняшнему дню стоимость газа в Европе значительно снизилась. Однако это не сказалось на Украине.

В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины

Происшествия В России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье Как отмечается, до этого не было случаев ареста по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая появилась в УК в апреле 2019 года.

Политика Полиция Косова задержала россиянина Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.

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Шоу-бизнес Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".

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Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Общество На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.

Политика Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.

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Финансы Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Транспорт В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Происшествия В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами Китая Автобус, перевозивший граждан КНР, перевернулся в Уссурийске в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Авто Электрокар Honda лишится боковых зеркал В европейском офисе марки анонсировали выход нового электрокара, который получит название Honda e.

Происшествия Появились фото подлодки США после столкновения с горой В Сети опубликованы фото атомной подводной лодки ВМС США San Francisco, сделанные после столкновения корабля с подводной горой в Тихом океане.

Происшествия Четырехлетний ребенок на машине сбил пенсионерку В Тамбове мальчик четырех лет сбил на машине 80-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по региону.

Экономика В Смольном рассказали, что доходы Петербурга выросли на 16% Доходы Петербурга за пять месяцев нынешнего года увеличились на 16% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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Общество Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.

Гаджеты Объявлена цена сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi Redmi 6A некоторое время держал марку самого дешёвого смартфона компании, а затем появился ещё более доступный Redmi Go.

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Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.