Энергетика

В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для УкраиныФАН вчера в 19:02

Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады. Как сообщает NewsOne, к сегодняшнему дню стоимость газа в Европе значительно снизилась. Однако это не сказалось на Украине.
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На заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады 27 мая политик отметил
, что из-за условий контрактов, которые ранее подписал «Нафтогаз Украины», Киев не может покупать газ по таким же низким ценам, как европейцы: на хабе TTF в Нидерландах кубометр газа стоит $160, а на британском хабе NBP — $140.
Украина.ру05:45

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