Энергетика
В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для УкраиныФАН вчера в 19:02
Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады. Как сообщает NewsOne, к сегодняшнему дню стоимость газа в Европе значительно снизилась. Однако это не сказалось на Украине.
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В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже
Life.ruвчера в 20:26
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