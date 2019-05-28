Энергетика

В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для УкраиныФАН вчера в 19:02

Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады. Как сообщает NewsOne, к сегодняшнему дню стоимость газа в Европе значительно снизилась. Однако это не сказалось на Украине.
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Эксперт оценил обвинения Рады в адрес МВФ о «вынужденной» закупке дорогого газа

RT на русском03:30

Украина пожаловалась на закупки дорогого газа из-за требований МВФ

РЕН ТВвчера в 20:13

Украинский депутат пожаловался на дорогой газ

Известиявчера в 21:50

В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже

Life.ruвчера в 20:26

МВФ вынуждает Украину вдвое переплачивать за газ, заявили в Раде

REGNUM00:41

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Газета.Ruвчера в 19:17

В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины

ФАНвчера в 19:02
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Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено в 05:26
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

В Косово начались массовые столкновения

Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вспомнили о серьезных ссорах

Звезды рассказали, что у них часто, еще во время совместных гастролей, возникали серьезные ссоры, едва не заканчивающиеся сорванными концертами.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Миссия НАТО в Косове прокомментировала действие косовского спецназа

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) считает, что действия полицейского спецназа непризнанного Косова не направлены против сербского населения, речь идет о спецоперации по борьбе с преступностью.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу

Обновлено в 05:39
Финансы

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Redmi официально представил смартфоны Redmi K20 и K20 Pro

Обновлено в 06:52
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Общество

После жары на Москву может налететь торнадо

Обновлено в 05:44
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Интернет

В Москве пройдет тест предсерийного образца квантового телефона

В Москве 28 мая состоится презентация предсерийного образца российского квантового телефона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Футбол

Сослан Джанаев может перейти в «Легию»

Голкипер «Медзи» Сослан Джанаев может остаться в Польше.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы

В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Энергетика

Нефтяников заставили «залить» Россию бензином

Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:33
Здоровье

Правила ОМС в России претерпели изменения

Изменения в основном коснулись организационной деятельности (правила подачи заявлений на получение полиса, порядок выставления счетов на оплату, порядок проведения медицинской экспертизы и тд).
Обновлено в 04:41
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Общество

«Связной» и «Евросеть» остались без главы

«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Происшествия

В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Красноярском крае медведь вышел на детскую площадку

Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Украинская армия провела учения в Азовском море

Обновлено в 03:25
Экономика

Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям

В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Ранее стало известно, что Opel будет продавать в стране кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и фургон Vivaro.
Обновлено вчера в 10:45
Авто

Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае

Новый купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X, представленный несколько недель назад на автосалоне в Шанхае, вышел в продажу в Китае.
Обновлено вчера в 22:19
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
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Виктор Васильевич Бондарь
Украинский политик
Глава партии «Возрождение», глава депутатской группы «Партия „Возрождение“» в Верховной Раде Украины. Министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова.
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