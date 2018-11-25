Политика
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визеГазета.Ru08:22
Отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в допуске на территорию Великобритании требует депутат Верховной рады Антон Геращенко. В своем фейсбуке нардеп написал, что обратился с такой просьбой к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Газета.Ru08:22
Я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина.
— Антон Геращенко, украинский политикРИА Новости 04:47
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