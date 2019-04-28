Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах ДонбассуГазета.Ru 10:11

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом она написала на фейсбуке.
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Ирина Геращенко
Для реализации политического блока Минских соглашений Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев.
— Ирина Геращенко, украинский политикЦарьград 10:36

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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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