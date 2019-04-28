Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах ДонбассуГазета.Ru 10:11
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом она написала на фейсбуке.
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Для реализации политического блока Минских соглашений Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев.
— Ирина Геращенко, украинский политикЦарьград 10:36
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"Бостон Селтикс" одолел "Милуоки Бакс" в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
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Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
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Обновлено в 15:07
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
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Здоровье
Московский ветеринарный врач лечит зубы тиграм и орангутанам
Наталья специализируется на стоматологии. Именно она недавно удаляла зубы старенькой горилле Пабси из Московского зоопарка.
Обновлено в 14:09
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На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи
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Авто
Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина
Как показывает практика, у большинства автомобилей «аварийный» запас хода в зависимости от скорости движения и нагрузки на электрооборудование (доказано, что включенные фары, магнитола, кондиционер и пр. тоже увеличивают расход топлива) составляет от 40 до 50 километров.
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На Крымском проезде и на Остоженке произошло подтопление
Обновлено в 16:35
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Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Зеленского обвинили в глупости из-за его ответа Путину
Украинские общественные и политические деятели высмеяли так называемый ответ победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Обновлено в 11:20
Политика
Девять человек подали документы о выдвижении в президенты Казахстана
Девять человек передали в Центризбирком Казахстана документы о выдвижении кандидатами в президенты страны на выборах 9 июня.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
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«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
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Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
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Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
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Хоккей
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
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Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя
Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в Москве
В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:24