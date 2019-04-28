Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах ДонбассуГазета.Ru 10:11
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом она написала на фейсбуке.
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Обновлено в 08:14
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«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
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Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником культового сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:28
Футбол
Неймар раскритиковал молодых игроков «ПСЖ»
В нашей команде много молодых игроков, которые говорят больше, чем думают.
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Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
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Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
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Политика
Кремль заявил о готовности к новым ядерным сделкам
Россия готова к новым соглашениям в ядерной сфере, но надо соблюдать и уже имеющиеся договоренности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено в 07:41
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В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
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НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Здоровье
В Башкирии кардиохирурги прооперировали 9-дневного ребенка
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