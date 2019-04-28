В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах ДонбассуГазета.Ru 10:11

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом она написала на фейсбуке.

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».

Хоккей «СЭ»: ЦСКА обменяет права на Ожиганова в «Ак Барс» и получит Секача ЦСКА договорился с казанцами об обмене: «Ак Барс» получит права на 26-летнего хоккеиста, который планирует вернуться в Россию, а москвичи – нападающего Иржи Секача.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Происшествия Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.

Происшествия В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.

Культура Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе» Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.

Наука Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Культура Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов» Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником культового сериала "Игра престолов".

Футбол Неймар раскритиковал молодых игроков «ПСЖ» В нашей команде много молодых игроков, которые говорят больше, чем думают.

Происшествия На КАД автобус столкнулся с фурой Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Транспорт Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.

Политика Кремль заявил о готовности к новым ядерным сделкам Россия готова к новым соглашениям в ядерной сфере, но надо соблюдать и уже имеющиеся договоренности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Происшествия В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита» В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».

Происшествия Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.

Политика В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.