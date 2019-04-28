В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах ДонбассуГазета.Ru 10:11

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом она написала на фейсбуке.

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

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