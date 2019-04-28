Политика
В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах ДонбассуРИА Новости 05:50
Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Читать в источнике
Оценить224
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Экономика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Происшествия
На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды
Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.
Обновлено в 18:19
Экономика
Оператора 5G выведут на полосу
«Диджитал для бизнеса» учреждена в феврале «Башинформсвязью» и структурой «МегаФона» для создания единого инфраструктурного оператора и высвобождения частот для сетей 5G в России.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу
Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
МакSим потеряла память после аварии
После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму.
Обновлено в 06:30
Космос
Гиперзвуковая ракета-носитель будет запущена в 2020 году
Испытания гиперзвуковой ракеты-носителя планируется начать в 2020 году.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом
Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено в 19:07
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Обновлено в 14:22
Кино
Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»
Обновлено в 16:08
Футбол
Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен действиями своих футболистов в матче 35-го тура против «Райо Вальекано».
Обновлено в 18:30
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Политика
Президент Туркменистана зачитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе скачек в честь Дня ахалтекинского скакуна зачитал рэп про жеребенка по кличке Ровач (Благополучный).
Обновлено в 16:38
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Общество
В Сети появилось видео с ползущей к финишу бегуньей
Бегунья не смогла встать после эпичного окончания соревнования.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»
Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.
Обновлено в 18:28
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31