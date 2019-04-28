В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах ДонбассуРИА Новости 05:50

Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу

Экономика Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.

Политика Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.

Происшествия На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.

Экономика Оператора 5G выведут на полосу «Диджитал для бизнеса» учреждена в феврале «Башинформсвязью» и структурой «МегаФона» для создания единого инфраструктурного оператора и высвобождения частот для сетей 5G в России.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на "Голосе".

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Единоборства Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес МакSим потеряла память после аварии После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму.

Происшествия В Греции телеоператора убило пиротехникой В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Шоу-бизнес Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.

Футбол Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен действиями своих футболистов в матче 35-го тура против «Райо Вальекано».

Экономика Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.

Шоу-бизнес У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.

Происшествия Boeing 767 приземлился с горящим двигателем Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.

Политика Президент Туркменистана зачитал рэп про коня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе скачек в честь Дня ахалтекинского скакуна зачитал рэп про жеребенка по кличке Ровач (Благополучный).

Шоу-бизнес Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети» Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.

Происшествия Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.