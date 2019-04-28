Политика

В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах ДонбассуРИА Новости 05:50

Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
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Рада требует отменить «незаконную паспортизацию» Донбасса

РЕН ТВ14:38

Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде

Газета.Ru10:14

На Украине потребовали от России отменить решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

ТАСС08:24

В раде потребовали от РФ отменить решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

Известия08:20

В Раде потребовали отменить указ о выдаче российских паспортов в Донбассе

РБК09:21

Киев поставил России условие выполнения политического блока по Донбассу

ФАН06:32

В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу

РИА Новости05:50
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Экономика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Происшествия

На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды

Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.
Обновлено в 18:19
Экономика

Оператора 5G выведут на полосу

«Диджитал для бизнеса» учреждена в феврале «Башинформсвязью» и структурой «МегаФона» для создания единого инфраструктурного оператора и высвобождения частот для сетей 5G в России.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 12:15
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено вчера в 10:32
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

МакSим потеряла память после аварии

После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму.
Обновлено в 06:30
Космос

Гиперзвуковая ракета-носитель будет запущена в 2020 году

Испытания гиперзвуковой ракеты-носителя планируется начать в 2020 году.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом

Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено в 19:07
Футбол

«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Обновлено в 14:22
Кино

Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»

Обновлено в 16:08
Футбол

Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен действиями своих футболистов в матче 35-го тура против «Райо Вальекано».
Обновлено в 18:30
Политика

Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Обновлено в 16:05
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Политика

Президент Туркменистана зачитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе скачек в честь Дня ахалтекинского скакуна зачитал рэп про жеребенка по кличке Ровач (Благополучный).
Обновлено в 16:38
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Общество

В Сети появилось видео с ползущей к финишу бегуньей

Бегунья не смогла встать после эпичного окончания соревнования.
Обновлено в 15:51
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»

Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.
Обновлено в 18:28
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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