Политика
В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах ДонбассуРИА Новости 05:50
Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
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Для реализации политического блока Минских соглашений Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев.
— Ирина Геращенко, украинский политикЦарьград 10:36
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Армия и оружие
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