В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах ДонбассуРИА Новости 05:50

Для реализации политического блока Минских соглашений Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу

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