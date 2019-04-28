Политика

В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах ДонбассуРИА Новости 05:50

Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
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Ирина Геращенко
Для реализации политического блока Минских соглашений Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев.
— Ирина Геращенко, украинский политикЦарьград 10:36

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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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