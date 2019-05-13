В Раде потребовали назначить дату инаугурации ЗеленскогоТАСС 04:29

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Шоу-бизнес Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Экономика Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома» На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.

Музыка Мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой Сегодня в полдень мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой, что на пересечении улиц Писарева и Декабристов.

Финансы Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.

Экономика Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.

Технологии Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.

Происшествия В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.

Политика Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.

Политика Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.

Экономика В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4% Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.

Общество Кокорин и Мамаев смогут ходатайствовать об УДО по прибытии в колонию Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и нападающий «Зенита» Александр Кокорин смогут написать заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как только прибудут туда.

Происшествия В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.

Энергетика «Газпром» в первом квартале увеличил экспорт газа почти на 11% В первом квартале 2019 года доходы «Газпрома» от экспорта газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,7%, до $14,1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Общество Россиянам упростят порядок назначения пенсий Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.

Происшествия Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.

Происшествия Полицейским-убийцам из Нижнего Тагила изменили приговор Свердловский облсуд изменил приговор бывшим полицейским Анатолию Быкову, Дмитрию Панову и Егору Ялунину, сообщили в пресс-службе облсуда.

Происшествия СК начал проверку: мемориальная плита упала на маленькую девочку В Курганской области получила травмы маленькая девочка, на которую рухнула бетонная плита.

Транспорт В России захотели убрать частные дорожные камеры Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Общество Суд в Москве признал законным штраф Twitter Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.

Общество На Дону объявили штормовое предупреждение В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.

Спорт Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.