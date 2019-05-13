Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации ЗеленскогоТАСС 04:29
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Шоу-бизнес
Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей
Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Экономика
Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»
На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Музыка
Мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой
Сегодня в полдень мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой, что на пересечении улиц Писарева и Декабристов.
Обновлено в 02:47
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
Обновлено в 04:50
Экономика
Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей
Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:38
Технологии
Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры
Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%
Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Общество
Кокорин и Мамаев смогут ходатайствовать об УДО по прибытии в колонию
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и нападающий «Зенита» Александр Кокорин смогут написать заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как только прибудут туда.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов
После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Энергетика
«Газпром» в первом квартале увеличил экспорт газа почти на 11%
В первом квартале 2019 года доходы «Газпрома» от экспорта газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,7%, до $14,1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Обновлено в 07:53
Общество
Россиянам упростят порядок назначения пенсий
Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани
Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.
Обновлено в 07:30
Космос
Дайджест научно-популярных мероприятий 13.05 – 19.05
Кто рассказывает: астрофизик Екатерина Ефремова.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Полицейским-убийцам из Нижнего Тагила изменили приговор
Свердловский облсуд изменил приговор бывшим полицейским Анатолию Быкову, Дмитрию Панову и Егору Ялунину, сообщили в пресс-службе облсуда.
Обновлено в 06:19
Происшествия
СК начал проверку: мемориальная плита упала на маленькую девочку
В Курганской области получила травмы маленькая девочка, на которую рухнула бетонная плита.
Обновлено 10 мая в 08:41
Транспорт
В России захотели убрать частные дорожные камеры
Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:19
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Суд в Москве признал законным штраф Twitter
Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.
Обновлено в 07:21
Общество
На Дону объявили штормовое предупреждение
В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.
Обновлено в 06:16
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35