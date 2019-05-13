Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации ЗеленскогоТАСС 04:29
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Хоккей
Назван состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Авто
Облик нового Land Rover Defender почти полностью рассекречен
Полноценная презентация машины намечена на сентябрь текущего года. На данный момент о модели Defender 2020 года известно не так и много.
Обновлено в 08:10
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпали на ноябрь. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:58
Политика
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию
Обновлено в 08:46
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Бывший полковник ФСБ арестован за взяточничество
В получении взятки размером 7 млн рублей обвиняется бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) Федеральной службы безопасности полковник Анатолий Наумов, 13 мая пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:32
Происшествия
Медведев поручил проанализировать требования по безопасности в школах
Вице-премьер Татьяна Голикова, МВД и Минпросвещения проанализируют достаточность существующих требований по обеспечению безопасности в школах в связи с происшествием в казанской гимназии.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Из кода маркировки лекарств решено убрать часть информации
На встрече с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами обсуждался вопрос финального состава кода маркировки в целях унификации.
Обновлено в 08:58
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Транспорт
В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем
Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»
В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Космос
В Дарвиновском музее расскажут, как обнаружить борщевик из космоса
Елена Фёдоровна Чичкова расскажет, как работает инновационный способ обнаружения борщевика Сосновского из космоса, и насколько он точен, а также какие прогнозы делают специалисты на основе аэрокосмических данных.
Обновлено в 08:42
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено в 06:57
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Москве столкнулись легковушка и броневик
"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.
Обновлено в 08:13
Экономика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Спорт
Пять российских легкоатлетов не допущены до международных стартов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала в получении нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях пяти российским атлетам.
Обновлено в 07:47
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Культура
Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat
12 мая на YouTube-канале Animation Decks появилось видео, создатели которого «провели» шоу «Поле чудес» в сеттинге популярного у любителей видеоигр файтинга Mortal Kombat.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В США официант вернул чек почти на $500 тысяч забывчивой пенсионерке
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Общество
Кировская область отметилась в рейтинге протестной активности
По итогам апреля наш регион не дотянул до красной зоны, зато попал в оранжевую, куда вошли субъекты с заметным уровнем протестной активности.
Обновлено в 03:55