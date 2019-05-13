Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации ЗеленскогоТАСС 04:29

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Савченко призвала провести инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая

RT на русском04:46

Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 мая

Комсомольская правда06:04

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая

РБК05:55

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Известия04:52

В Раде устроили перепалку из-за вопроса об инаугурации Зеленского

РИА Новости08:47

Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая

Московский Комсомолец04:44

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

ТАСС04:29
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Хоккей

Назван состав сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра

Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Авто

Облик нового Land Rover Defender почти полностью рассекречен

Полноценная презентация машины намечена на сентябрь текущего года. На данный момент о модели Defender 2020 года известно не так и много.
Обновлено в 08:10
Общество

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпали на ноябрь. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:58
Политика

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

Обновлено в 08:46
Политика

Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США

Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Бывший полковник ФСБ арестован за взяточничество

В получении взятки размером 7 млн рублей обвиняется бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) Федеральной службы безопасности полковник Анатолий Наумов, 13 мая пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:32
Происшествия

Медведев поручил проанализировать требования по безопасности в школах

Вице-премьер Татьяна Голикова, МВД и Минпросвещения проанализируют достаточность существующих требований по обеспечению безопасности в школах в связи с происшествием в казанской гимназии.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
Здоровье

Из кода маркировки лекарств решено убрать часть информации

На встрече с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами обсуждался вопрос финального состава кода маркировки в целях унификации.
Обновлено в 08:58
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Транспорт

В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем

Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»

В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Политика

Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Космос

В Дарвиновском музее расскажут, как обнаружить борщевик из космоса

Елена Фёдоровна Чичкова расскажет, как работает инновационный способ обнаружения борщевика Сосновского из космоса, и насколько он точен, а также какие прогнозы делают специалисты на основе аэрокосмических данных.
Обновлено в 08:42
Авто

Российский авторынок в апреле показал падение

Обновлено в 06:57
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Москве столкнулись легковушка и броневик

"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.
Обновлено в 08:13
Экономика

В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия

Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Спорт

Пять российских легкоатлетов не допущены до международных стартов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала в получении нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях пяти российским атлетам.
Обновлено в 07:47
Политика

Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Гаджеты

Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
Культура

Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat

12 мая на YouTube-канале Animation Decks появилось видео, создатели которого «провели» шоу «Поле чудес» в сеттинге популярного у любителей видеоигр файтинга Mortal Kombat.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В США официант вернул чек почти на $500 тысяч забывчивой пенсионерке

В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Общество

Кировская область отметилась в рейтинге протестной активности

По итогам апреля наш регион не дотянул до красной зоны, зато попал в оранжевую, куда вошли субъекты с заметным уровнем протестной активности.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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