Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитетаRT на русском 04:43
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:49, Вашингтон
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции
На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
Обновлено вчера в 07:39
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титул
На турнире UFC 238 в Чикаго Шевченко впервые защитила пояс в поединке с американкой Джессикой Ай.
Обновлено в 02:20
Спорт
Гимнастка Байлз первой сделала двойное сальто назад с двумя винтами
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз стала первой в истории женщиной, которая выполнила двойное сальто назад с двумя винтами.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено вчера в 12:13
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 02:21
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Наука
В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского попугая
Палеонтологам удалось обнаружить на территории Новой Зеландии окаменелые останки новой разновидности попугаев.
Обновлено 08 августа в 06:02
Футбол
«Зенит» обыграл в гостях «Динамо»
В матче пятого тура РПЛ «Зенит» в гостях обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров
В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
Обновлено в 05:55
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье
Детям незаконно делали прививки в Ростовской области
В Красном Сулине в центре образования детей с ограниченными возможностями здоровья незаконно проводилась вакцинация, сообщает прокуратура Ростовской области.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по объемам международных резервов
За последние четыре года международные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек
Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.
Обновлено в 02:11
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Политика
По делу о «Межигорье» подозрения предъявили двум бывшим украинским президентам
Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович.
Обновлено в 03:55
Спорт
Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено в 06:22
Авто
Почему названия моделей Aston Martin начинаются с буквы «V»
Другая модель – Vanquish, также взято из английского языка, а значение слова - побеждать или преодолевать.
Обновлено в 02:48