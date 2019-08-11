Политика

В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитетаRT на русском 04:43

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
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В Раде посоветовали Зеленскому развивать отношения и с Россией, и США

Московский Комсомолец05:56

Зеленскому посоветовали придерживаться нейтралитета между Россией и США

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В Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США

РЕН ТВ05:28

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В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

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Газета.Ru04:35

Онищенко дал Зеленскому совет по восстановлению экономики

Вести.Ru05:50
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Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
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Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
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Детям незаконно делали прививки в Ростовской области

В Красном Сулине в центре образования детей с ограниченными возможностями здоровья незаконно проводилась вакцинация, сообщает прокуратура Ростовской области.
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Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Финансы

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За последние четыре года международные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
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В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек

Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.
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Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным

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Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
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