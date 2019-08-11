Политика

В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитетаRT на русском 04:43

Онищенко добавил, что Зеленскому следует придерживаться проукраинской позиции и «делать всё, чтобы на Украине было хорошо». По мнению депутата, в этом случае украинский лидер сможет вывести страну из сложной экономической ситуации.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Зеленского на украинском ТВ призвали к нейтралитету между Россией и Западом

Взгляд.ру05:01

Зеленскому посоветовали придерживаться нейтралитета между Россией и США

Украина.ру05:03

Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и США

Известия05:01

В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

RT на русском04:43

Зеленскому посоветовали придерживаться нейтралитета между Россией и США

РИА Новости04:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Общество

МВД сообщило о 15 тыс. участников акции за независимых кандидатов

Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Футбол

«Бавария» отказалась от приобретения Сане после полученной им травмы

По их данным, "Бавария" учла серьёзность травмы нападающего – у немца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена – и решила отказаться от трансфера.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

Обновлено вчера в 10:01
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Обновлено в 03:26
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Балашихе обрушилась часть платформы на станции «Черная»

Обновлено в 03:59
Общество

Стали известны доходы Ивлеевой и Дудя на YouTube

Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Обновлено вчера в 19:17
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Кино

В США из-за инцидентов со стрельбой отменили выход фильма «Охота»

В своем аккаунте в Twitter киностудия Universal Pictures заявила о том, что после глубокий раздумий было решено отменить планы по релизу фильма «Охота».
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались

Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Футбол

Месси рискует пропустить старт сезона

Обновлено в 02:00
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов

Обновлено в 01:39
Политика

Британские активисты выступили против помощи Украине

Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Наука

Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему

Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве на полигоне в Архангельской области

Обновлено вчера в 02:21
Происшествия

Полиция арестовала двух человек у дома Озила

По информации английской прессы, полиция задержала двух человек, находившихся около дома полузащитника "Арсенала" Месута Озила.
Обновлено в 01:31
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Британии выпустят монеты в честь Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид поднял перед правительством вопрос о запуске в обращение миллионов монет достоинством 50 пенсов, которые будут посвящены Брекситу.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Барселона» не заплатит за Неймара ни одного евро

«Барселона» не намерена платить ни одного евро в качестве компенсации за бразильского форварда Неймара.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Бурятии

Обновлено в 05:04
Гаджеты

Samsung представит 12 августа 108 Мп мобильную камеру

В 108 Мп датчике скорее всего будет реализован такой же режим.
Обновлено вчера в 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное