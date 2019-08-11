Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитетаRT на русском 04:43
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Армия и оружие
Сепаратисты в Йемене захватили Аден
Еще утром в субботу, после четырех дней вооруженных столкновений, в ходе которых погибло более 70 человек, в том числе гражданские лица, противоборствующим сторонам удалось договориться о том, что сепаратисты снимут осаду с пустующего президентского дворца (президент Хади постоянно находится в Эр-Рияде), а проправительственные войска воздержатся от нападений на силы ЮПС.
Обновлено в 12:06
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Политика
В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским
Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено 09 августа в 13:00
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Религия
Южноуральские мусульмане отмечают Курбан-байрам
Алексей Текслер пожелал, чтобы в каждом южноуральском доме царили мир и благочестие, любовь и радость.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Кино
Выход фильма «Охота» отменили на фоне стрельбы в США
В связи с трагедиями киностудия Universal Pictures отменила релиз фильма «Охота», где по сюжету расстреливают людей.
Обновлено в 02:37
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Здоровье
Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне
Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
Обновлено в 11:16
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Политика
Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев 18 августа.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге Участники конфликта схвачены полицией.
Обновлено в 12:48
Авто
УАЗ вспомнил о редком семиместном внедорожнике УАЗ-469П
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов заявил, что на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева учреждение предоставит положительную характеристику, сообщает СЭ.
Обновлено в 02:29
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина появился на свет 18 августа прошлого года.
Обновлено в 11:50