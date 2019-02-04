Политика
В Раде посетовали на массовую миграцию украинцев из-за навязывания госязыкаРИА Новости 13:30
В 2012 году на Украине приняли закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.
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Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за крупную растрату
Бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича объявили в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 18:05
Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено в 14:34
Общество
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman
Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже жилого дома №12 на Никитском бульваре в Пресненском районе ЦАО столицы.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Умерла грузинская актриса Гуранда Габуния
Обновлено в 18:15
Авто
LADA Vesta подешевела в новых комплектациях
Универсал LADA Vesta SW в начальной версии Classic с пакетом Start (вкл. кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, подогрев передних сидений, спойлер и рейлинги) подешевел на 28 тыс. рублей – до 676 900 рублей.
Обновлено в 04:41
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Интернет
WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID
WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Общество
Ozon отменил бесплатную доставку товаров
Ретейлер Ozon.ru отказался от бесплатной доставки товаров, при этом ввел подписку на доставку. Об этом говорится в сообщении ретейлера.
Обновлено в 09:38
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Канаде три человека погибли при сходе с рельсов товарного поезда
Товарный поезд сошел с рельсов в Канаде, в результате чего погибли три человека.
Обновлено в 19:09
Общество
CNN: на Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет
Легислатура (законодательное собрание штата) Гавайев внесла законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено в 15:52
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Самые угоняемые модели в Москве в 2018 году За прошедшие 12 месяцев в России было угнано более 28,6 тысяч автомобилей, что на 21 процент меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:21
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Общество
Oxxxymiron выложил переписку с Децлом
Обновлено в 15:53
Музыка
Вдова Децла рассказала о выходе посмертного клипа рэпера
Вдова Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, Юлия Толмацкая рассказала о выходе посмертного клипа рэпера.
Обновлено в 18:19
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Космос
Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете
Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Альбукерке произошел взрыв у торгового центра
В мае 2018 года в медцентре в американском штате Калифорния произошел взрыв. В результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 18:41
Энергетика
В России снизились цены на бензин и дизельное топливо
Цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в России за неделю снизились на 1 копейку.
Обновлено в 18:54
Авто
Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей
Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
Политика
Порошенко пообещал не пустить российских наблюдателей на выборы
Президент Украины Петр Порошенко отдаст приказ государственной украинской пограничной службе не пускать российских наблюдателей на выборы.
Обновлено в 17:22
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено в 13:01
Авто
На Украине перестали продаваться «запорожцы»
На Украине в январе 2019 года не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей марки ЗАЗ.
Обновлено в 10:57
Происшествия
У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей
Обновлено в 00:59
Культура
Умер композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников
Обновлено в 12:59
Политика
Британская делегация впервые посетит Крым
Британская делегация из 15 человек в апреле впервые посетит Крым, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Обновлено в 18:30