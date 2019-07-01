Политика

В Раде порекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕГазета.Ru 08:50

Комитет по иностранным делам Украины порекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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Украинская Рада хочет приостановить участие в ПАСЕ. Причиной стала Россия

Фонтанка.Ру04:42

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

РБК05:50

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации в ПАСЕ

РИА Новости05:45

В Раде порекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ

Газета.Ru08:50

В Раде рекомендуют приостановить участие Украины в ПАСЕ

Life.ru04:38

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

RT на русском04:17

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации Украины в ПАСЕ

ТАСС04:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
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МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

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Обновлено в 09:16
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Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:14
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

План учений Украины с США изменили из-за России

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что действия России вынудили организаторов военных учений Sea Breeze 2019 изменить план маневров.
Обновлено в 11:55
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Черногория выдала России главу банка «Тройка»

Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Общество

«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области

Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Космос

«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Происшествия

Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба

"С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Авто

GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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Происшествия

7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 05:55
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником

Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
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Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

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Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
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У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Общество

В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности

В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.
Обновлено в 11:21
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Владимир Игоревич Арьев
Украинский политик
Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
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