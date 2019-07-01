Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕRT на русском 04:17
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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Гаджеты
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску
Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
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Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
Общество
Пользователи кошелька PlusToken потеряли $3 млрд
Пользователи криптовалютного кошелька PlusToken потеряли $3 млрд после того, как руководители проекта скрылись с их средствами, пишет 8btc.
Обновлено в 10:13
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Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе от выступлений в России
Знаменитая журналистка Ольга Скабеева высказалась о решении грузинской артистки Нино Катамадзе не давать концерт в России.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные перемены во внешности
Телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные изменения во внешнем виде.
Обновлено в 06:11
Технологии
VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в истории
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку 2800 пунктов и продолжает обновлять исторические максимумы.
Обновлено в 09:01
Экономика
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Общество
Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях
Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Обновлено в 10:29
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 17:13
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Авто
GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским
Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским реальна.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика
Вакарчук с трибуны назвал Крым российским
Фронтмен группы «Океан Эльзы» и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено в 10:02