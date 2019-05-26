В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту ЗеленскогоRT на русском 05:03

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Политика МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Наука Ученые изучили улиток на предмет метеоризма Чтобы проверить, касается ли это улиток, ученые держали несколько особей в стеклянной посуде в течение суток и проверяли содержимое емкости на наличие метана.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Общество Коммунисты сегодня выйдут на митинг против градостроительной политики московских властей Повестка митинга включает в себя широкий круг проблем города, организаторы отмечают, что это протест против всего, что отрицательно скажется на жизни будущих поколений: обсуждать будут и «строительный беспредел», в том числе программу реновации, и «мусорный произвол», и ухудшение экологии.

Армия и оружие Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах.

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.

Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Армия и оружие Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Технологии Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка.

Армия и оружие Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500 Авторы публикации подчеркнули, что С-500 обладает высоким экспортным потенциалом, в связи с чем, многие страны могут объявить о желании приобрести российский ЗРК.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Политика Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

Происшествия Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт "Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.

Армия и оружие Белорусских силовиков вооружили российскими миномётами Мобильные подразделения белорусских Сил специальных операций (ССО) получили на вооружение 120-миллиметровые буксируемые полуавтоматические миномёты «Нона-М1» российского производства.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала ребенка Поклонники Тимати подозревают, что его невеста уже родила. Анастасия Решетова спровоцировала слухи о том, что уже стала мамой.

Наука Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма Шведским ученым удалось разработать новый объективный метод диагностики младенческого аутизма.

Общество ВОЗ признала переутомление болезнью Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.

Хоккей Александров, Шатан и Модано введены в Зал славы ИИХФ Известные в прошлом нападающие Йорген Йонссон, Майк Модано, Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Борис Александров и хоккеистка Хэйли Викенхайзер введены в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Футбол Краснодар — Рубин 0:0 (Перерыв) Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.