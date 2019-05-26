Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту ЗеленскогоRT на русском 05:03
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
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Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Хоккей
Россия и Чехия сегодня сыграют за третье место
Сегодня на Чемпионате мира по хоккею сборные России и Чехия проведут матч за третье место.
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Футбол
«Спартак» не взял Глушакова и Ханни на матч с «Оренбургом»
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
«Краснодар» нанес на газон номера Каборе и Перейры
Перед матчем с «Рубином» краснодарский клуб нанес на газон стадиона номера 33 и 77 – в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
Обновлено в 07:02
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Футбол
ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и сыграет в групповом этапе ЛЕ
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei
Один из ресторанов в Малайзии запустил акцию для владельцев смартфонов Huawei, для них предусмотрена скидка, которую вычитают из общей суммы заказа.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Яценюк призвал подключить Совбез ООН к освобождению моряков
Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк порекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать созыв Совбеза ООН из-за отказа России освобождать задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки де Лигта
Пресса сообщает, что "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки защитника "Аякса" Матийса де Лигта.
Обновлено в 06:29
Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Сирийская армия отбила город в провинции Хама
Обновлено в 08:34
Политика
Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Футбол
Милнер: Месси назвал меня ослом
Обновлено в 08:31
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Технологии
Хакеры атаковали тысячи компьютеров с помощью программы спецслужб США
Хакеры атаковали системы властей города Балтимор с помощью американской программы EternalBlue, которую разработали при поддержке Агентства национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Общество
В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов
В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Parisien: близ Канн столкнулись две яхты
Обновлено в 06:30
Музыка
Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу
Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Политика
В Госдуме назвали фарсом позицию Зеленского по переговорам с Россией
Власти Украины превращают возможные переговоры с Россией в спектакль. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Обновлено в 07:10
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Наука
«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено 24 мая в 13:47