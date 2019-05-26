В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту ЗеленскогоRT на русском 05:03

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

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