Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту ЗеленскогоRT на русском 05:03
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
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Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Оренбург» обыграл «Спартак» со счетом 2:0
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Москве нашли 25 снарядов времен войны
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500
Китайские СМИ высоко оценили мощность новейшего ЗРК РФ С-500.
Обновлено в 06:53
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Кино
Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия
Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье
Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.
Обновлено в 12:24
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
Обновлено в 00:00
Общество
ВОЗ признала «игровое расстройство» болезнью
ВОЗ подчёркивает, что далеко не все заядлые геймеры страдают от игрового расстройства - эта болезнь касается лишь малой части игроков.
Обновлено в 08:00