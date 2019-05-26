Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту ЗеленскогоRT на русском 05:03

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
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В Раде возмутились задержанием активистов с плакатами против Зеленского

РБК07:46

Геращенко напомнила Зеленскому о палатках, унитазах и трусах

News.ru06:27

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

RT на русском05:03

Вице-спикер Верховной рады заступилась за сторонников импичмента Зеленского

Вести.Ru06:00

В Раде встали на защиту призывающих к импичменту Зеленского активистов

Газета.Ru05:18

В Раде возмутились задержанием людей за призывы к импичменту Зеленского

Московский Комсомолец06:26

В Раде возмутились задержанием людей, призывавших к импичменту Зеленского

РИА Новости04:58
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Политика

Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Хоккей

Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира

Обновлено в 12:26
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Оренбург» обыграл «Спартак» со счетом 2:0

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Москве нашли 25 снарядов времен войны

Обновлено в 13:39
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Происшествия

В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов

Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Общество

В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500

Китайские СМИ высоко оценили мощность новейшего ЗРК РФ С-500.
Обновлено в 06:53
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Москве машина врезалась в стену Театра Российской Армии

Обновлено в 02:30
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия

Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье

Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.
Обновлено в 12:24
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
Обновлено в 00:00
Общество

ВОЗ признала «игровое расстройство» болезнью

ВОЗ подчёркивает, что далеко не все заядлые геймеры страдают от игрового расстройства - эта болезнь касается лишь малой части игроков.
Обновлено в 08:00
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