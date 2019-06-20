В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕRT на русском 00:47

с чего всё началось

Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.

В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ

Политика В Киеве застрелился депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук В Киеве найден мертвым народный депутат от фракции «Народный фронт» и известный украинский активист Дмитрий Тымчук.

Общество 100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.

Экономика В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Футбол Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Происшествия В пострадавшую от землетрясения Сычуань доставили гуманитарную помощь В настоящее время пострадавшим от землетрясения оказывают медицинскую помощь, жители пострадавших районов обеспечены временным убежищем.

Происшествия В Казахстане упал легкий самолет Ан-2 В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое после отравления интервью Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.

Общество Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, приблизится к показателю +31,1 градуса — такой рекорд дня наблюдался в 1956 году.

Футбол «Луч» уступил «Сочи» в товарищеском матче В товарищеском матче ФК "Сочи" обыграл "Луч" (2:0). В составе дебютанта российской премьер-лиги отличились Евгений Песегов и Никита Бурмистров.

Происшествия Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

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Экономика Почему пошли в рост американские биржевые индексы Марио Драги ясно дал понять, что ЕЦБ готов снизить процентные ставки и может возобновить программу покупки облигаций в рамках усилий по количественному смягчению, если это необходимо для поддержки экономики еврозоны.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.

Политика Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.

Политика Украинский политик назвал провальной поездку Зеленского в Европу Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была «полностью провалена».

Авто Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.

Общество Закон о продлении «дачной амнистии» принят в первом чтении Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает продление до 1 марта 2022 года упрощённого порядка строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов.

Происшествия Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.