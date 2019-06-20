Политика
В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕRT на русском 00:47
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.
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с чего всё началось
Российская делегация не заслужила возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила зампредседателя Верховной рады Незалежной Ирина Геращенко в ходе заседания парламента.Life.ruвчера в 23:26
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика
В Киеве застрелился депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук
В Киеве найден мертвым народный депутат от фракции «Народный фронт» и известный украинский активист Дмитрий Тымчук.
Обновлено вчера в 07:12
Общество
100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл
Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.
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Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
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СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
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Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Футбол
Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки
Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.
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Транспорт
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Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
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В пострадавшую от землетрясения Сычуань доставили гуманитарную помощь
В настоящее время пострадавшим от землетрясения оказывают медицинскую помощь, жители пострадавших районов обеспечены временным убежищем.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Казахстане упал легкий самолет Ан-2
В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.
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Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после отравления интервью
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
Обновлено 18 июня в 21:41
Общество
Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года
Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, приблизится к показателю +31,1 градуса — такой рекорд дня наблюдался в 1956 году.
Обновлено в 02:02
Футбол
«Луч» уступил «Сочи» в товарищеском матче
В товарищеском матче ФК "Сочи" обыграл "Луч" (2:0). В составе дебютанта российской премьер-лиги отличились Евгений Песегов и Никита Бурмистров.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области
В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Экономика
Почему пошли в рост американские биржевые индексы
Марио Драги ясно дал понять, что ЕЦБ готов снизить процентные ставки и может возобновить программу покупки облигаций в рамках усилий по количественному смягчению, если это необходимо для поддержки экономики еврозоны.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Обновлено вчера в 21:09
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Политика
Украинский политик назвал провальной поездку Зеленского в Европу
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была «полностью провалена».
Обновлено в 01:24
Авто
Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford
С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.
Обновлено вчера в 08:04
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Закон о продлении «дачной амнистии» принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает продление до 1 марта 2022 года упрощённого порядка строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском
Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.
Обновлено в 00:40
Гаджеты
Утечка раскрыла цены видеокарт NVIDIA RTX Super
Инсайдеры назвали предполагаемые цены на модели GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2060 Super (названия условны).
Обновлено вчера в 15:49