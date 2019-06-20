Политика

В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕRT на русском 00:47

Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.
Читать в источнике
с чего всё началось
Российская делегация не заслужила возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила
зампредседателя Верховной рады Незалежной Ирина Геращенко в ходе заседания парламента.
Life.ruвчера в 23:26

Подробнее о событии

В Раде возмутились поддержкой Макроном возвращения России в ПАСЕ

РБК04:00

Поддержавший Россию Макрон ошеломил Верховную Раду

Lenta.ru03:24

В Верховной Раде возмутились словами Макрона о российской делегации в ПАСЕ

ГЛАС.RUвчера в 03:46

В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ

RT на русском00:47

Рада раскритиковала Макрона за поддержку РФ

Газета.Ruвчера в 23:51

В Раде возмутились словами Макрона о возвращении России в ПАСЕ

ФАНвчера в 23:25

В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ

Российская газета02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 22:29
Культура

Стивен Сигал посетит сабантуй в Башкирии

Обновлено вчера в 08:26
Общество

Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков

Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

СМИ узнали о планах Абрамовича купить самый дорогой особняк в Израиле

Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует приобрести самую дорогую виллу в Израиле, сообщает Calcalist.
Обновлено в 00:36
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Медведев собирается повысить пособие на детей с полутора лет

«Предложения заключаются в том, чтобы компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не для всех категорий граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета, – по трудоспособному населению», – сказал Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Общество

Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение

Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.
Обновлено в 02:08
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика

Челябинский рыбак попросил Владимира Путина разобраться с озерами

Во вторник, 18 июня, житель Челябинской области записал видеообращение к Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 01:01
Политика

В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады

Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Транспорт

В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили

Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Лобода одновременно продемонстрировала украшения и пресс

Обновлено в 02:54
Авто

Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин

Срок ее завершения – 2024 г. Об этом знает и представитель «Соллерса».
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено вчера в 07:11
Авто

В России разработали необычный мотор для электромобилей

Российские инженеры разработали необычный мотор для электромобилей, который по своим качествам превосходит зарубежные аналоги.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Агент Гелы Месхи не верит в его развод с Екатериной Климовой

Уже несколько дней в Сети обсуждают бракоразводный процесс актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю

Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане

Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обновлено 18 июня в 21:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное