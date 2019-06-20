В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕRT на русском 00:47

с чего всё началось

Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.

В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ

Политика Путин назвал основные проблемы здравоохранения Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Происшествия В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовики В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.

Шоу-бизнес Русская жена экс-короля Малайзии рассказала о знакомстве с мужем Русская жена экс-короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о знакомстве с мужем.

Политика На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Политика Бывший глава Интерпола признался в получении взяток Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.

Хоккей Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» "Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.

Экономика Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).

Гаджеты IPhone 8 значительно подешевел в России Яндекс.Маркет У официальный ритейлеров цена находится на уровне 40 тысяч рублей.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Происшествия Часть семей цыган вернулась в Чемодановку Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.

Армия и оружие Пентагон ответил России: Развёртывание на Ближнем Востоке — не провокация Представитель Пентагона заявил телеканалу CNBC, что развертывание войск — «это не провокация» и что именно Россия «хочет пересмотреть мировой порядок», передаёт сегодня, 20 июня, «Голос Америки».

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Кино Фильм ученика Сокурова «Дылда» выходит в прокат В четверг, 20 июня, в российский прокат выходит фильм Кантемира Балагова «Дылда». Премьера пройдет в большинстве кинотеатров страны.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Армия и оружие Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.