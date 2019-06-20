Политика
В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕRT на русском 00:47
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.
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с чего всё началось
Российская делегация не заслужила возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила зампредседателя Верховной рады Незалежной Ирина Геращенко в ходе заседания парламента.Life.ruвчера в 23:26
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Политика
Путин назвал основные проблемы здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика
Умер избитый в Черкассах украинский журналист
Обновлено в 01:49
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовики
В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии рассказала о знакомстве с мужем
Русская жена экс-короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о знакомстве с мужем.
Обновлено в 02:20
Футбол
Дарио Срна вернулся в донецкий «Шахтер»
Обновлено в 05:23
Политика
На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом
На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live
Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Бывший глава Интерпола признался в получении взяток
Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Гаджеты
IPhone 8 значительно подешевел в России
Яндекс.Маркет У официальный ритейлеров цена находится на уровне 40 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Пентагон ответил России: Развёртывание на Ближнем Востоке — не провокация
Представитель Пентагона заявил телеканалу CNBC, что развертывание войск — «это не провокация» и что именно Россия «хочет пересмотреть мировой порядок», передаёт сегодня, 20 июня, «Голос Америки».
Обновлено в 05:26
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Кино
Фильм ученика Сокурова «Дылда» выходит в прокат
В четверг, 20 июня, в российский прокат выходит фильм Кантемира Балагова «Дылда». Премьера пройдет в большинстве кинотеатров страны.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо
Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства
Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.
Обновлено в 03:48
Политика
Виктор Карамышев избран мэром Курска
Обновлено в 05:34
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03