Политика

В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕRT на русском 00:47

Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.
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с чего всё началось
Российская делегация не заслужила возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила
зампредседателя Верховной рады Незалежной Ирина Геращенко в ходе заседания парламента.
Life.ruвчера в 23:26

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Рада осудила Макрона за поддержку России

Телеканал 360°04:52

В Раде возмутились поддержкой Макроном возвращения России в ПАСЕ

РБК04:00

В Верховной Раде возмутились словами Макрона о российской делегации в ПАСЕ

ГЛАС.RUвчера в 03:46

В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ

RT на русском00:47

Рада раскритиковала Макрона за поддержку РФ

Газета.Ruвчера в 23:51

В Раде возмутились словами Макрона о возвращении России в ПАСЕ

ФАНвчера в 23:25

Поддержавший Россию Макрон ошеломил Верховную Раду

Lenta.ru03:24
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Политика

Путин назвал основные проблемы здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика

Умер избитый в Черкассах украинский журналист

Обновлено в 01:49
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовики

В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии рассказала о знакомстве с мужем

Русская жена экс-короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о знакомстве с мужем.
Обновлено в 02:20
Футбол

Дарио Срна вернулся в донецкий «Шахтер»

Обновлено в 05:23
Политика

На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом

На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Бывший глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.
Обновлено в 05:14
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Гаджеты

IPhone 8 значительно подешевел в России

Яндекс.Маркет У официальный ритейлеров цена находится на уровне 40 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Часть семей цыган вернулась в Чемодановку

Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Пентагон ответил России: Развёртывание на Ближнем Востоке — не провокация

Представитель Пентагона заявил телеканалу CNBC, что развертывание войск — «это не провокация» и что именно Россия «хочет пересмотреть мировой порядок», передаёт сегодня, 20 июня, «Голос Америки».
Обновлено в 05:26
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Кино

Фильм ученика Сокурова «Дылда» выходит в прокат

В четверг, 20 июня, в российский прокат выходит фильм Кантемира Балагова «Дылда». Премьера пройдет в большинстве кинотеатров страны.
Обновлено в 03:57
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо

Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.
Обновлено в 03:48
Политика

Виктор Карамышев избран мэром Курска

Обновлено в 05:34
Транспорт

На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции

Обновлено в 05:27
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
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