Политика
В Раде оценили последствия возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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В украинском парламенте рассказали об опасности дефолта: «Население обнищает»
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
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Хоккей
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Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
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Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
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Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
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Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
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Религия
Строителям собора Св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде
На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.
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По сюжету эпизода, пес Шарик, сконструировав гипнокруг, испытывает его на друзьях.
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Армия и оружие
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Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
Сирийская армия смогла отбить у джихадистов город Кафр-Набудех
Сирийская арабская армия сумела 26 мая днем отбить стратегический город Кафр-Набудех в провинции Хама.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат
Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.
Обновлено в 00:27
Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах
В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено вчера в 17:30
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Хоккей
Овечкин: выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой
Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы
Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Бесключевой доступ: главные уязвимости системы
Каждый автопроизводитель называет систему бесключевого доступа по-своему: Audi – Advanced Key, Toyota – Smart Entry, Kia – Smart Key, на автомобилях Mercedes-Benz это KeyLess-Go.Система умеет не только отличать своих от чужих, но и открывать двери, запоминать настройки сидений и еще много чего.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57