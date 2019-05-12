В Раде оценили последствия возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).

Хоккей Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019 Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.

Политика Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.

Политика Кургинян рассказал, что погубит Зеленского Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Религия Строителям собора Св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.

Армия и оружие Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.

Армия и оружие Сирийская армия смогла отбить у джихадистов город Кафр-Набудех Сирийская арабская армия сумела 26 мая днем отбить стратегический город Кафр-Набудех в провинции Хама.

Кино «Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.

Экономика Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.

Здоровье Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.

Транспорт Водителям такси могут запретить работать сверх нормы Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.

Общество Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города.

Общество Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Экономика В магазинах России станет меньше ценников Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.

Шоу-бизнес Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Происшествия Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Авто Бесключевой доступ: главные уязвимости системы Каждый автопроизводитель называет систему бесключевого доступа по-своему: Audi – Advanced Key, Toyota – Smart Entry, Kia – Smart Key, на автомобилях Mercedes-Benz это KeyLess-Go.Система умеет не только отличать своих от чужих, но и открывать двери, запоминать настройки сидений и еще много чего.