Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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В Раде оценили последствия предложенного Коломойским дефолта для Украины

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Газета.Ru01:59

В Раде рассказали, что случится с Украиной в случае дефолта

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Украинский депутат рассказал, к чему приведет дефолт

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В украинском парламенте рассказали об опасности дефолта: «Население обнищает»

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В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

RT на русскомвчера в 23:58

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

РИА Новостивчера в 21:49
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Дженнаро Гаттузо: «Я почти не спал последние полтора года и уничтожен психологически»

В последнем туре чемпионата Италии «Милан» обыграл СПАЛ (3:2), но все равно занял лишь пятое место и не попал в Лигу чемпионов.
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Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro

Обновлено вчера в 14:02
Космос

Лунная золотая лихорадка вот-вот начнется

Предполагается, что грядет начало новой лунной золотой лихорадки, и Луна послужит ранним испытательным стендом.
Обновлено 25 мая в 04:25
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика

Прибыль промпредприятий Китая снизилась в апреле

Фото: EPA / QILAI SHEN Прибыль промышленных предприятий Китая в апреле снизилась на 3,7% в годовом выражении, отчасти из-за высокой базы сравнения в предыдущем году, и составила 515,4 млрд юаней ($74,8 млрд), свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.
Обновлено в 01:40
Политика

Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие

Экс-министр обороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Летом 2014 года в войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) существовала острая нехватка боеприпасов и техники.
Обновлено в 00:17
Происшествия

На Филиппинах два человека погибли и около 60 пострадали в ДТП

Два человека погибли и 57 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Кесон на Филиппинах, пишет газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:53
Хоккей

Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ-2019

Обновлено в 00:45
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России

Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Дима Билан на архивном видео показал школьный последний звонок

Обновлено в 02:07
Происшествия

Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом

Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.
Обновлено в 02:01
Религия

УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала подписчикам новое фото с младшим сыном

Яна Рудковская на днях показала подписчикам в Сети снимок с ее младшим сыном Александром Плющенко.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено вчера в 13:15
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Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено вчера в 06:12
Экономика

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Экономика

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41
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