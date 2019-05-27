Политика
В Раде оценили последствия возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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В украинском парламенте рассказали об опасности дефолта: «Население обнищает»
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Я почти не спал последние полтора года и уничтожен психологически»
В последнем туре чемпионата Италии «Милан» обыграл СПАЛ (3:2), но все равно занял лишь пятое место и не попал в Лигу чемпионов.
Обновлено в 01:21
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 14:02
Космос
Лунная золотая лихорадка вот-вот начнется
Предполагается, что грядет начало новой лунной золотой лихорадки, и Луна послужит ранним испытательным стендом.
Обновлено 25 мая в 04:25
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Прибыль промпредприятий Китая снизилась в апреле
Фото: EPA / QILAI SHEN Прибыль промышленных предприятий Китая в апреле снизилась на 3,7% в годовом выражении, отчасти из-за высокой базы сравнения в предыдущем году, и составила 515,4 млрд юаней ($74,8 млрд), свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.
Обновлено в 01:40
Политика
Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
Экс-министр обороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году
Летом 2014 года в войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) существовала острая нехватка боеприпасов и техники.
Обновлено в 00:17
Происшествия
На Филиппинах два человека погибли и около 60 пострадали в ДТП
Два человека погибли и 57 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Кесон на Филиппинах, пишет газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:53
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ-2019
Обновлено в 00:45
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом
Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала подписчикам новое фото с младшим сыном
Яна Рудковская на днях показала подписчикам в Сети снимок с ее младшим сыном Александром Плющенко.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено вчера в 06:12
Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Экономика
Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве
На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41