Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с РоссиейРИА Новости 00:45
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Политик подчеркнул, что необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ.
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Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США
МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Политика
Начались переговоры Лаврова и Помпео
В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад
Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Политика
Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной
Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью
Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.
Обновлено в 05:13
Общество
Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup
Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
Обновлено вчера в 21:56
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Общество
Латвийский депутат сожгла платье цветов георгиевской ленты
Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно сожгла платье цветов георгиевской ленты, сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»
В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Общество
В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма
Забор вокруг строительной площадки храма святой Екатерины, который в понедельник уронили защитники сквера, восстановлен, на место начали привозить строительные материалы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Политика
Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за санкций против России
В разговоре с представителями СМИ глава МИД Украины отметил, что "когда Россия начнет выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, Евросоюз пойдет ей навстречу, тогда будет разрушена вообще вся логика того, что было сделано ранее".
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Белоруссия начала предъявлять России претензии за «грязную» нефть
По словам Алтухова, из-за ситуации с грязной нефтью в нефтепроводе «Дружба» предприятие было вынуждено сократить объемы переработки на 50 процентов.
Обновлено в 07:31
Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50