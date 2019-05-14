Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с РоссиейРИА Новости 00:45

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Политик подчеркнул, что необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ.
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В раде спрогнозировали последствия разрыва отношений Украины с Россией

Известия00:22

Депутат Рады оценил последствия разрыва отношений с Россией

РБК01:36

В Раде рассказали, к чему приведет разрыв отношений с Россией

Комсомольская правда00:59

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

РИА Новости00:45

В Раде предостерегли Киев от разрыва с Москвой

Газета.Ru04:41

В Раде посоветовали Зеленскому «сосать двух маток»: доить США и Россию

Московский Комсомолец00:17

В Раде посоветовали Зеленскому стать «ласковым телёнком» для России и США

Life.ru00:08
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Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США

МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Наука

На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря

Обновлено в 08:03
Политика

Начались переговоры Лаврова и Помпео

В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад

Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Интернет

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Политика

Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной

Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле

Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Обновлено в 07:51
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью

Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.
Обновлено в 05:13
Общество

Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup

Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
Обновлено вчера в 21:56
Гаджеты

Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Общество

Латвийский депутат сожгла платье цветов георгиевской ленты

Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно сожгла платье цветов георгиевской ленты, сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Красноярске пять юных гимнастов получили ожоги глаз на тренировке

Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»

В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги

По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Общество

В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма

Забор вокруг строительной площадки храма святой Екатерины, который в понедельник уронили защитники сквера, восстановлен, на место начали привозить строительные материалы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Политика

Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за санкций против России

В разговоре с представителями СМИ глава МИД Украины отметил, что "когда Россия начнет выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, Евросоюз пойдет ей навстречу, тогда будет разрушена вообще вся логика того, что было сделано ранее".
Обновлено вчера в 10:35
Экономика

Белоруссия начала предъявлять России претензии за «грязную» нефть

По словам Алтухова, из-за ситуации с грязной нефтью в нефтепроводе «Дружба» предприятие было вынуждено сократить объемы переработки на 50 процентов.
Обновлено в 07:31
Культура

Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины

Обновлено в 07:20
Авто

Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway

Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
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